Стало известно, сколько экзотических зверей гибнет при незаконной перевозке Юрист Комагина: при нелегальной перевозке гибнет до 90% экзотических животных

При нелегальной перевозке гибнет до 90% экзотических животных, заявила «Постньюс» юрист Анастасия Комагина. Она отметила, что в дороге звери зачастую находятся в ужасных условиях.

Животных контрабандой перевозят в ужасающих условиях: заклеенные скотчем клювы, запиханные в трубы или за пазуху, — уточнила Комагина.

Экзотических зверей нередко помещают в тесные контейнеры, где практически нет места и воздуха. Вдобавок ко всему, у них нет воды и еды. Все это приводит к массовой гибели, заключила эксперт.

Ранее Тверской суд в Москве запретил продажу жирафа в частные руки. На сайте, посвященном экзотическим животным, было опубликовано соответствующее объявление. Прокуратура посчитала публикацию нарушающей закон.