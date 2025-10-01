Стало известно, сколько экзотических зверей гибнет при незаконной перевозке

При нелегальной перевозке гибнет до 90% экзотических животных, заявила «Постньюс» юрист Анастасия Комагина. Она отметила, что в дороге звери зачастую находятся в ужасных условиях.
Животных контрабандой перевозят в ужасающих условиях: заклеенные скотчем клювы, запиханные в трубы или за пазуху, — уточнила Комагина.
Экзотических зверей нередко помещают в тесные контейнеры, где практически нет места и воздуха. Вдобавок ко всему, у них нет воды и еды. Все это приводит к массовой гибели, заключила эксперт.
Ранее Тверской суд в Москве запретил продажу жирафа в частные руки. На сайте, посвященном экзотическим животным, было опубликовано соответствующее объявление. Прокуратура посчитала публикацию нарушающей закон.