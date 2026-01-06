Раскрыто, что грозит клинике за смертельную операцию у внештатного врача Юрист Русяев: клиника может стать ответчиком за смерть у внештатного врача

Частная московская клиника Elmas может стать ответчиком за смерть блогера Юлии Бурцевой, которая скончалась после операции у внештатного сотрудника, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Он подчеркнул, что наступление ответственности касается того, от чьего имени были предоставлены услуги.

По общему правилу вред возмещает причинитель (ст. 1064 ГК РФ), а при оказании услуг действует конструкция ответственности исполнителя за вред от недостатков услуги (ст. 1095 ГК РФ) и ст. 14 Закона о защите прав потребителей. Поэтому клиника рискует стать ответчиком, если для клиента услуга шла от клиники: чек или договор был на ее реквизиты, запись через ресепшен, реклама на бренде, оформление в ее документации. И, наконец, нельзя забывать про режим лицензирования меддеятельности (ПП РФ № 852). Если в помещении фактически оказывались медицинские услуги с нарушением лицензионных требований, возможны меры контроля и административные составы вроде ст. 14.1 или 19.20 КоАП РФ — здесь все упирается в установленную фактуру, ― объяснил Русяев.

Юрист подчеркнул, что договор аренды еще не отвечает на вопрос, кто реально оказывал услугу и кто ее организовал. Он пояснил, что следствие и суд обычно смотрят, через кого велась запись, кому уходили деньги, на чьих бланках оформлялись согласия и документы, кто давал препараты и расходники, чье оборудование стояло в кабинете, и кто контролировал доступ к процедурам.

Если выясняется, что клиника не только предоставила стены, но и участвовала в процессе: администратор записывал, касса принимала оплату, использовались клинические журналы, персонал помогал, кабинет работал «как подразделение», тогда вопросы возникают не к вывеске, а к конкретным должностным лицам: уголовная ответственность в РФ персональная, и воронка внимания может расширяться от исполнителя к тем, кто допустил оказание вмешательства при нарушениях, ― подытожил Русяев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что полиция задержала врача частной клиники Elmas, где во время увеличения ягодиц скончалась блогер Юлия Бурцева. Задержанная 26-летняя Шоира Назуллоева не являлась штатной сотрудницей клиники, а лишь арендовала там кабинет для проведения косметологических манипуляций, утверждает канал.