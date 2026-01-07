Фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в Москве был сорван «Известия»: полиция сорвала фестиваль Harvest Fest в Москве проверкой документов

В Москве сотрудники правоохранительных органов ворвались в бар и сорвали проведение фестиваля андеграундной музыки Harvest Fest. Инцидент произошел вечером 6 января в заведении «МО[три]», сообщил источник газеты «Известия», близкий к ситуации.

Сотрудники силовых служб проверили документы у части посетителей и осуществили несколько задержаний. Среди временно задержанных оказался корреспондент программы РЕН ТВ «Экстренный вызов» Антон Шлячков, которого впоследствии отпустили. После действий правоохранителей организаторы объявили об отмене мероприятия.

Причины, по которым силовики прервали проведение музыкального фестиваля, официально не разглашаются. Обстоятельства инцидента уточняются.

