Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 06:25

Фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в Москве был сорван

«Известия»: полиция сорвала фестиваль Harvest Fest в Москве проверкой документов

МВД РФ МВД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве сотрудники правоохранительных органов ворвались в бар и сорвали проведение фестиваля андеграундной музыки Harvest Fest. Инцидент произошел вечером 6 января в заведении «МО[три]», сообщил источник газеты «Известия», близкий к ситуации.

Сотрудники силовых служб проверили документы у части посетителей и осуществили несколько задержаний. Среди временно задержанных оказался корреспондент программы РЕН ТВ «Экстренный вызов» Антон Шлячков, которого впоследствии отпустили. После действий правоохранителей организаторы объявили об отмене мероприятия.

Причины, по которым силовики прервали проведение музыкального фестиваля, официально не разглашаются. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что полиция Стамбула задержала актера сериала «Клюквенный шербет» Догукана Гюнгера в рамках масштабной антинаркотической операции. Рейды прошли одновременно в четырех турецких провинциях, включая проверку 34 элитных ночных клубов. Всего под стражу взяли 23 человека, которых подозревают в употреблении запрещенных веществ и незаконной деятельности. В ходе обысков правоохранители обнаружили наркотики, незарегистрированное оружие и боеприпасы.

рейды
Москва
бары
фестивали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Его устранят»: Зеленского предупредили о цене атаки на резиденцию Путина
Путин встретил Рождество вместе с Героями России и их семьями
«Культурный» провал штурма, разгром «укрепов»: новости СВО к утру 7 января
Банкротство без обязательств: как законно списать все долги в 2026 году
Чехия отказалась от одного вида помощи украинским партнерам
Ледокол «Москва» начал «вахту» в Магадане
Российские бойцы разнесли под Харьковом «Мамкину черешню»
Определен фаворит встречи «Тамбы-Бэй» с «Колорадо» в матче НХЛ
«Постигнет участь Мадуро»: в США пригрозили главе МВД Венесуэлы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 января
«Украина проиграет»: в США сделали безапелляционное заявление об СВО
Раскрыто число беспилотников, атаковавших Россию на Рождество
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 января: инфографика
В Британии назвали четыре способа присоединения Гренландии к США
Названы страны, которые следили за российским танкером «Маринера»
Раскрыты жуткие подробности захвата Мадуро и его жены в Каракасе
«Сплоченность»: экс-сторонница Байдена назвала главное качество россиян
Известный американский рэпер оказался в одной тюрьме с Мадуро
Стало известно, сколько американских военных пострадали в Венесуэле
Дроны группы «Юг» разгромили инфраструктуру противника в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.