02 февраля 2026 в 15:29

Полицейские устроили массовый отлов нежелающих идти в окопы украинцев

Нацполиция Украины провела массовый рейд для выявления уклонистов

Украинская полиция провела массовые обыски в поисках уклонистов от мобилизации, следует из данных ведомства. Правоохранители организовали 128 обысков в жилых помещениях и на предприятиях в 20 областях.

По результатам рейда подозрения получили 110 человек. Их обвиняют в подделке медицинских справок и документов об уходе за родственниками-инвалидами, которые дают право на отсрочку.

В полиции также уточнили, что в поле зрения правоохранителей попали некоторые военнослужащие. Их подозревают в фальсификации документов, чтобы досрочно уволиться со службы или получить выплаты. Все обыски были проведены по решению суда.

Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что бывший начальник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов») в Киевской области подозревается в незаконном изъятии грузовиков у бизнеса. По данным следствия, он забрал восемь автомобилей у двух транспортных компаний, сославшись на нужды вооруженных сил страны.

Прежде сообщалось, что порядка 46 тыс. человек служат в ТЦК на Украине. Как уточнили в российских силовых структурах, эта численность сопоставима с половиной состава ВС Великобритании и значительно превышает показатели ряда европейских армий.

