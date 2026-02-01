Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 09:48

Названо ошеломляющее число «людоловов» Зеленского

Численность украинских ТЦК сравнили с половиной армии Великобритании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Порядка 46 тыс. человек служат в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур. Он уточнил, что эта численность сопоставима с половиной состава Вооруженных сил Великобритании и значительно превышает показатели ряда европейских армий.

Армия «людоловов» [президента Украины Владимира] Зеленского насчитывает около 46 тыс. военнослужащих. Это половина численного состава Вооруженных сил Великобритании, — отметил источник.

Кроме того, численность ТЦК примерно в три раза превышает армию Хорватии, в семь раз — армию Латвии, а также вдвое — армию Финляндии. По его словам, Киеву требуется практически 50 тыс. сотрудников таких центров для насильственной мобилизации, включая призыв людей с хроническими заболеваниями.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что венгр погиб из-за мобилизации на Украине. По его словам, мужчина проживал в Береговском районе. Министр рассказал, что мужчину сотрудники ТЦК забрали силой. Позднее в учебном центре ему стало плохо, он умер.

ТЦК
Украина
Владимир Зеленский
численность
Евросоюз
Великобритания
