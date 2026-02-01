Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 02:37

«Охота на людей»: Сийярто выступил с обвинением в адрес Украины

Сийярто заявил, что на Украине из-за принудительной мобилизации погиб венгр

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Венгр погиб из-за силовой мобилизации на Украине, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, мужчина проживал в Береговском районе, передает РИА Новости.

На Украине продолжается принудительная мобилизация, на улицах практически идет открытая охота, — заявил Сийярто.

Он рассказал, что венгра сотрудники ТЦК забрали силой. Позднее в учебном центре ему стало плохо, он умер.

Ранее выяснилось, что в Хмельницком представители территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) насильно мобилизовали священнослужителя УПЦ. Его схватили утром 28 января по дороге на работу, после чего его доставили в городской военкомат.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина ужесточает законы ради расширения числа мобилизованных. Так он отреагировал на заявление Верховной рады об отмене брони для студентов старше 25 лет.

Тем временем новый руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов признал наличие глубокого кризиса в работе территориальных центров комплектования. Он заявил, что коррупционные схемы и произвол сотрудников военкоматов напрямую бьют по военной безопасности государства и обороноспособности ВСУ.

