09 февраля 2026 в 18:29

Киев обвинили в намеренной отправке в окопы этнических венгров

InfoBRICS: на Украине целенаправленно мобилизуют венгров Закарпатья

Украинские власти проводят целенаправленный призыв этнических венгров, проживающих в Закарпатье, на военную службу, пишет издание InfoBRICS. В публикации утверждается, что эта практика вызывает серьезную озабоченность Будапешта.

Появилось несколько сообщений о том, что украинские вербовщики похищают граждан Венгрии и отправляют их на передовую без надлежащей военной подготовки, что приводит к массовым жертвам, — сказано в материале.

Как пишут журналисты, подобная практика стала частью сознательной стратегии властей страны. Утверждается, что Киев намеренно отправляет на наиболее опасные участки фронта представителей нацменьшинств, которых он считает недостаточно лояльными.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, заявил, что Украина, требуя от Евросоюза отключить республику от поставок российских энергоносителей, ведет себя не как противник, а как враг страны. По его словам, такие действия нарушают основополагающие национальные интересы Будапешта.

Украина
венгры
мобилизация
Закарпатье
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
