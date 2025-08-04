Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 22:40

На Украине хотят замять убийство закарпатского венгра сотрудниками ТЦК

Magyar Nemzet: власти Украины намерены скрыть убийство закарпатского венгра

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти пытаются замять дело о гибели Йожефа Шебештьена — жителя Берегово с венгерским гражданством, который, по данным родственников, был избит на призывном пункте за отказ воевать, сообщает Magyar Nemzet. Государственное бюро расследований Украины якобы отказалось рассматривать дело, сославшись на недостаток доказательств.

По информации венгерских СМИ, 45-летнего Шебештьена в июне силовики схватили на улице, насильно доставили в военкомат и избили. 6 июля он скончался в больнице от полученных травм. Власти Украины отрицают причастность, утверждая, что смерть наступила из-за тромбоэмболии.

Украинские власти хотят скрыть гибель венгра в Берегово, — отметила Magyar Nemzet.

До этого Совет Европы сообщал о нарушениях при мобилизации на Украине. Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников и призвала ЕС последовать ее примеру. Родственники погибшего намерены добиваться расследования через суд.

Ранее представители западного регионального управления госпогранслужбы Украины заявили, что некий гражданин 20 лет пытался нелегально выбраться из страны 13 раз. По их словам, молодой человек предпринимал попытки сбежать в Молдавию и Словакию. В последний раз его задержали на пропускном пункте «Тиса», где он планировал незаконно попасть в Венгрию.

Украина
венгры
ТЦК
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный подросток угнал машину находящейся в реанимации бабушки
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР
«Будут платить»: Трамп пригрозил ЕС новым повышением пошлин
Суд вынес вердикт в отношении рэпера Тимати
«Это блеф»: энергетик о противоречивых угрозах Трампа снизить цену на нефть
Плавающие на лодке по улице петербуржцы попали на видео
«Получают пособия, паразитируют»: в ФРГ предложили выгнать 1 млн украинцев
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.