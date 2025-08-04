Украинские власти пытаются замять дело о гибели Йожефа Шебештьена — жителя Берегово с венгерским гражданством, который, по данным родственников, был избит на призывном пункте за отказ воевать, сообщает Magyar Nemzet. Государственное бюро расследований Украины якобы отказалось рассматривать дело, сославшись на недостаток доказательств.

По информации венгерских СМИ, 45-летнего Шебештьена в июне силовики схватили на улице, насильно доставили в военкомат и избили. 6 июля он скончался в больнице от полученных травм. Власти Украины отрицают причастность, утверждая, что смерть наступила из-за тромбоэмболии.

Украинские власти хотят скрыть гибель венгра в Берегово, — отметила Magyar Nemzet.

До этого Совет Европы сообщал о нарушениях при мобилизации на Украине. Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников и призвала ЕС последовать ее примеру. Родственники погибшего намерены добиваться расследования через суд.

Ранее представители западного регионального управления госпогранслужбы Украины заявили, что некий гражданин 20 лет пытался нелегально выбраться из страны 13 раз. По их словам, молодой человек предпринимал попытки сбежать в Молдавию и Словакию. В последний раз его задержали на пропускном пункте «Тиса», где он планировал незаконно попасть в Венгрию.