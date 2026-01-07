Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 06:30

Сбили две авиабомбы и 46 тяжелых коптеров: успехи ВС РФ к утру 7 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки войск «Запад» за сутки сбили две управляемые авиабомбы. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 7 января?

Сбила две авиабомбы и 46 тяжелых коптеров

Кроме того, были уничтожены семь БПЛА самолетного типа, а также 46 тяжелых квадрокоптеров, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе две авиационные управляемые бомбы, семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров», — рассказал Бигма.

Уничтожили штурмовые группы ВСУ

Самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», входящие в состав 35-й армии Восточной группировки войск, нанесли успешные артиллерийские удары, в результате которых были уничтожены штурмовые группы ВСУ в лесополосе Запорожской области, информирует Минобороны России.

«Самоходные артиллерийские установки 2С1 „Гвоздика“ выдвинулись на огневые позиции и нанесли серию точных ударов по выявленным целям. Артиллерийский огонь накрыл районы выдвижения и сосредоточения штурмовых групп. В результате огневого поражения штурмовые группы ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также сообщили, что расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки уничтожили украинских артиллеристов. Кроме того, в Запорожской области минометный расчет группировки «Восток» поразил миномет ВСУ.

Поразили группы пехоты ВСУ

Экипажи FPV-дронов из подразделения беспилотных систем «Север» успешно поразили несколько групп пехоты Вооруженных сил Украины в окрестностях села Иволжанское Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области оператор разведывательного БПЛА „Орлан-30“ в ходе ведения воздушной разведки вскрыл передвижение нескольких групп украинских боевиков в лесу. Цели оперативно были переданы подразделению войск беспилотных систем и поражены операторами FPV-дронов», — заявили в МО.

Ликвидировали блиндажи ВСУ

Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожили укрепленные блиндажи противника на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

«Расчеты войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Центр“ уничтожили укрепленные блиндажи формирований ВСУ вместе с живой силой противника на Красноармейском направлении специальной военной операции», — отмечается в публикации.

В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря мастерству военнослужащих и несмотря на помехи систем РЭБ противника, операторы ударных дронов успешно нанесли огневое поражение по выявленным целям.

Сорвали перегруппировку ВСУ

Самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион», принадлежащая 2-й отдельной артиллерийской бригаде Южной группировки, поразила военнослужащих ВСУ, которые пытались усилить свои позиции на Северском участке фронта, заявили в Министерстве обороны России.

«Получив координаты, артиллеристы молниеносно навели орудие и произвели выстрел по цели. В результате прямого попадания была уничтожена группа пехоты противника, пытавшаяся укрепить свои оборонительные рубежи», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что действия артиллеристов позволили сорвать планы ВСУ по перегруппировке, обеспечив тем самым благоприятные условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки.

Читайте также:

Зачем Трампу Гренландия: сможет ли он заполучить остров, как повлияет на РФ

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 января

Попытка переворота в Венесуэле? Что известно о стрельбе в Каракасе

Минобороны РФ
Россия
Украина
ВС РФ
ВСУ
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Его устранят»: Зеленского предупредили о цене атаки на резиденцию Путина
Путин встретил Рождество вместе с Героями России и их семьями
«Культурный» провал штурма, разгром «укрепов»: новости СВО к утру 7 января
Банкротство без обязательств: как законно списать все долги в 2026 году
Чехия отказалась от одного вида помощи украинским партнерам
Ледокол «Москва» начал «вахту» в Магадане
Российские бойцы разнесли под Харьковом «Мамкину черешню»
Определен фаворит встречи «Тамбы-Бэй» с «Колорадо» в матче НХЛ
«Постигнет участь Мадуро»: в США пригрозили главе МВД Венесуэлы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 января
«Украина проиграет»: в США сделали безапелляционное заявление об СВО
Раскрыто число беспилотников, атаковавших Россию на Рождество
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 января: инфографика
В Британии назвали четыре способа присоединения Гренландии к США
Названы страны, которые следили за российским танкером «Маринера»
Раскрыты жуткие подробности захвата Мадуро и его жены в Каракасе
«Сплоченность»: экс-сторонница Байдена назвала главное качество россиян
Известный американский рэпер оказался в одной тюрьме с Мадуро
Стало известно, сколько американских военных пострадали в Венесуэле
Дроны группы «Юг» разгромили инфраструктуру противника в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.