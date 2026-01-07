Сбили две авиабомбы и 46 тяжелых коптеров: успехи ВС РФ к утру 7 января

Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки войск «Запад» за сутки сбили две управляемые авиабомбы. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 7 января?

Кроме того, были уничтожены семь БПЛА самолетного типа, а также 46 тяжелых квадрокоптеров, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе две авиационные управляемые бомбы, семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров», — рассказал Бигма.

Уничтожили штурмовые группы ВСУ

Самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», входящие в состав 35-й армии Восточной группировки войск, нанесли успешные артиллерийские удары, в результате которых были уничтожены штурмовые группы ВСУ в лесополосе Запорожской области, информирует Минобороны России.

«Самоходные артиллерийские установки 2С1 „Гвоздика“ выдвинулись на огневые позиции и нанесли серию точных ударов по выявленным целям. Артиллерийский огонь накрыл районы выдвижения и сосредоточения штурмовых групп. В результате огневого поражения штурмовые группы ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также сообщили, что расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки уничтожили украинских артиллеристов. Кроме того, в Запорожской области минометный расчет группировки «Восток» поразил миномет ВСУ.

Поразили группы пехоты ВСУ

Экипажи FPV-дронов из подразделения беспилотных систем «Север» успешно поразили несколько групп пехоты Вооруженных сил Украины в окрестностях села Иволжанское Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Иволжанское Сумской области оператор разведывательного БПЛА „Орлан-30“ в ходе ведения воздушной разведки вскрыл передвижение нескольких групп украинских боевиков в лесу. Цели оперативно были переданы подразделению войск беспилотных систем и поражены операторами FPV-дронов», — заявили в МО.

Ликвидировали блиндажи ВСУ

Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожили укрепленные блиндажи противника на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

«Расчеты войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Центр“ уничтожили укрепленные блиндажи формирований ВСУ вместе с живой силой противника на Красноармейском направлении специальной военной операции», — отмечается в публикации.

В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря мастерству военнослужащих и несмотря на помехи систем РЭБ противника, операторы ударных дронов успешно нанесли огневое поражение по выявленным целям.

Сорвали перегруппировку ВСУ

Самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион», принадлежащая 2-й отдельной артиллерийской бригаде Южной группировки, поразила военнослужащих ВСУ, которые пытались усилить свои позиции на Северском участке фронта, заявили в Министерстве обороны России.

«Получив координаты, артиллеристы молниеносно навели орудие и произвели выстрел по цели. В результате прямого попадания была уничтожена группа пехоты противника, пытавшаяся укрепить свои оборонительные рубежи», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что действия артиллеристов позволили сорвать планы ВСУ по перегруппировке, обеспечив тем самым благоприятные условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки.

