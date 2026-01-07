В США умер экс-агент ЦРУ, осужденный за шпионаж в пользу Москвы

В США на 85-м году жизни умер один из самых известных «кротов» в истории американской разведки, передает ТАСС. Бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс отбывал пожизненный срок за якобы шпионаж в пользу СССР и России с 1994 года.

Эймс скончался в тюрьме штата Мэриленд 5 января 2026 года. Информация о его смерти подтверждается официальными данными Федерального бюро тюрем. Согласно обвинению, он почти десять лет передавал секреты советской, а затем российской внешней разведке, что привело к провалу десятков американских агентов, работавших в российских госучреждениях и на оборонных предприятиях. Многих из них расстреляли. Его деятельность считается одной из самых разрушительных в истории ЦРУ.

Как выяснили следователи разведки и ФБР, Эймс девять лет поставлял секретнейшую информацию Москве. Кроме того, он сдал массу внедренных агентов, 10 из которых в СССР расстреляли. Когда выяснилось, что Эймс с женой хотят уехать в Россию, их задержали. В апреле 1994 года Олдрич дал признательные показания в шпионаже в пользу СССР и России. Во всех его интервью, во всех показаниях, в записях расследования о его деятельности фигурирует только один мотив — деньги.