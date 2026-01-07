Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 06:14

В США умер экс-агент ЦРУ, осужденный за шпионаж в пользу Москвы

ТАСС: умер экс-агент ЦРУ Эймс, осужденный за шпионаж в пользу СССР и России

Фото: Shakh Aivazov/AP/TASS
Читайте нас в Дзен

В США на 85-м году жизни умер один из самых известных «кротов» в истории американской разведки, передает ТАСС. Бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс отбывал пожизненный срок за якобы шпионаж в пользу СССР и России с 1994 года.

Эймс скончался в тюрьме штата Мэриленд 5 января 2026 года. Информация о его смерти подтверждается официальными данными Федерального бюро тюрем. Согласно обвинению, он почти десять лет передавал секреты советской, а затем российской внешней разведке, что привело к провалу десятков американских агентов, работавших в российских госучреждениях и на оборонных предприятиях. Многих из них расстреляли. Его деятельность считается одной из самых разрушительных в истории ЦРУ.

Как выяснили следователи разведки и ФБР, Эймс девять лет поставлял секретнейшую информацию Москве. Кроме того, он сдал массу внедренных агентов, 10 из которых в СССР расстреляли. Когда выяснилось, что Эймс с женой хотят уехать в Россию, их задержали. В апреле 1994 года Олдрич дал признательные показания в шпионаже в пользу СССР и России. Во всех его интервью, во всех показаниях, в записях расследования о его деятельности фигурирует только один мотив — деньги.

США
смерти
ЦРУ
шпионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбили две авиабомбы и 46 тяжелых коптеров: успехи ВС РФ к утру 7 января
Фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в Москве был сорван
В США умер экс-агент ЦРУ, осужденный за шпионаж в пользу Москвы
«Лазать перестали»: дроны российских морпехов доминируют над пехотой ВСУ
В Совфеде озвучили, как и кто может получить субсидию на оплату услуг ЖКХ
Названы категории пенсионеров, которым увеличат выплаты в 2026 году
Гороскоп 7 января: кому лучше помолчать? Кому пора реализовать идеи?
Демократы снова хотят объявить импичмент Трампу
Составлен список самых ожидаемых зарубежных сериалов в 2026 году
К чему снится велосипед: что сон говорит о вашем жизненном пути
Еще три российских аэропорта закрыты для полетов самолетов
США могли выдвинуть Венесуэле требования по России и Китаю
«Пусть будет рядом»: Путин поздравил военнослужащих с Рождеством
Мощные взрывы были слышны в одном из украинских регионов
На Камчатке временно отключат сотовую связь
Россия объявила в международный розыск задержанного в Таиланде хакера
Составлен список звезд, ставших родителями в 2025 году
«Женщина невежественна»: в Италии осудили премьера за двойные стандарты
Во время рождественской службы Путин совершил трогательный жест
«Старческий маразм»: в Колумбии жестко раскритиковали Трампа
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.