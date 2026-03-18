Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 12:20

«Все на своих местах»: Иран указал Трампу на ошибку в поиске контактов

Аракчи удивили слова Трампа о неосведомленности США о руководстве Ирана

Дональд Трамп
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил недоумение в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что в Вашингтоне не знают, кто сейчас руководит Исламской Республикой. В интервью телеканалу Al Jazeera он отметил, что все институты власти в стране функционируют в обычном режиме.

Я удивлен. У нас есть президент, глава МИД, верховный лидер. Все элементы системы на своих местах, и предельно ясно, с кем нужно контактировать, — заявил министр.

Ранее Аракчи выразил мнение, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта между Ираном и США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

До этого министр отметил, что политическая система в Иране не изменится после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Он подчеркнул, что самой важной фигурой в стране является именно верховный лидер.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство России пересмотрит бюджетные приоритеты
Политолог ответил, как на США повлиял отказ ЕС вступать в войну с Ираном
«Переговоры с Россией»: Турция начала поиски партнера для строительства АЭС
Наступление ВС РФ на Харьков 18 марта: бойня у Волчанска, десятки убитых
Смертельный приговор для шпиона из Израиля вынесли впервые в Иране
Россия готовит сокрушительную атаку на ВСУ? Удары по Украине 18 марта
Политолог обозначил главное нововведение в конституции Казахстана
Аналитик ответила, почему в России не перейдут на четырехдневную неделю
Что известно о пожаре в московском бизнес-центре Turas
Путин определил приоритеты для ученых и философов
Могила Бедроса Киркорова попала на видео спустя год после смерти
В Варшаве рассмотрят дело о выдаче Украине археолога из России
Новак озвучил накопленный рост ВВП России за последние три года
Израиль признал вину в обстреле миротворцев в Ливане
Физик рассказал, затронет ли удар по АЭС «Бушер» Россию
Российские военные сравняли с землей используемые в интересах ВСУ объекты
Журналистку-иноагента оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Покончил с собой глубокой ночью: похитителя девочки нашли мертвым в СИЗО
РЖД планирует уволить шесть тыс. работников
Новак призвал развивать платежную и логистическую инфраструктуру
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.