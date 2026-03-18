«Все на своих местах»: Иран указал Трампу на ошибку в поиске контактов Аракчи удивили слова Трампа о неосведомленности США о руководстве Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил недоумение в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что в Вашингтоне не знают, кто сейчас руководит Исламской Республикой. В интервью телеканалу Al Jazeera он отметил, что все институты власти в стране функционируют в обычном режиме.

Я удивлен. У нас есть президент, глава МИД, верховный лидер. Все элементы системы на своих местах, и предельно ясно, с кем нужно контактировать, — заявил министр.

Ранее Аракчи выразил мнение, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта между Ираном и США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

До этого министр отметил, что политическая система в Иране не изменится после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Он подчеркнул, что самой важной фигурой в стране является именно верховный лидер.