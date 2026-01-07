Демократы снова хотят объявить импичмент Трампу

Незаконные военные действия администрации Соединенных Штатов в Венесуэле должны стать основанием для импичмента президента Дональда Трампа, заявила конгрессвумен-демократ Эйприл Делани в пресс-релизе на своем сайте. Она подчеркнула, что атака была начата без конституционного разрешения Конгресса США.

По мнению конгрессвумен, операция в Венесуэле, в ходе которой были нанесены удары и захвачен лидер страны Николас Мадуро, стала превышением президентских полномочий. Делани призвала демократическую фракцию срочно рассмотреть этот вопрос.

Президент начал атаку на Венесуэлу и заявил о своем намерении «управлять» страной. Теперь я считаю, что наша демократическая фракция должна в ближайшее время рассмотреть вопрос о начале процедуры импичмента, — указала парламентарий.

Трамп уже сталкивался с попыткой импичмента в 2019 году. Он был связан с его телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда американский лидер, обсуждая вопрос о недопустимости коррупции, попросил своего украинского коллегу «не жульничать». Тогда Демократическая партия интерпретировала его слова как попытку давления на власти Украины.