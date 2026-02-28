С российской актрисы взыскали долг по коммуналке через суд

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы через суд взыскал долг по оплате коммунальных платежей с актрисы Ольги Будиной, передает РИА Новости. По данным агентства, соответствующее решение уже вступило в силу, но точная сумма долга не уточняется.

Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, — сказано в материалах.

Ранее выяснилось, что актера из «Папиных дочек» Михаила Казакова могут признать банкротом из-за долгов. Юрист Ольга Гимадеева отметила, что долг артиста достигает почти 2 млн рублей, только по одному кредиту его задолженность превышает 1,4 млн рублей.

Тем временем стало известно, что рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) намерен взыскать с жены Оксаны Самойловой половину совместно нажитого имущества — 310 млн рублей. На фоне бракоразводного процесса блогер стремительно избавляется от активов: три ее компании оказались убыточными, накопились долги перед налоговой, а автопарк выставлен на продажу.