Актер из «Папиных дочек» погряз в долгах

Актера из «Папиных дочек» Михаила Казакова могут признать банкротом из-за долгов почти в 2 млн рублей, передает Telegram-канал «Звездач». Как пишет источник, только по одному кредиту его задолженность превышает 1,4 млн рублей.

Его могут начать принудительно банкротить. Так же банк может пытаться возбудить уголовное дело против Михаила, если, допустим, он предоставлял в банк недостоверные сведения о своем доходе, когда оформлял кредит. Также в процедуре банкротства возможна реализация всего имущества артиста, — рассказала юрист Ольга Гимадеева.

В прошлом году актер Михаил Казаков в разговоре с NEWS.ru предположил, что его бывшая жена Елена и падчерица Виктория пришли на шоу «Пусть говорят» и рассказали о насилии от него, чтобы «хайпануть», привлечь его внимание или же из-за обиды. Он сказал, что их слова о домашнем абьюзе — это «смешно», но отвечать он им не собирается.

