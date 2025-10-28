Обвиненный в насилии актер «Папиных дочек» высказался о шоу «Пусть говорят»

Актер Михаил Казаков предположил в разговоре с NEWS.ru, что его бывшая жена Елена и падчерица Виктория пришли на шоу «Пусть говорят» и рассказали о насилии от него, чтобы «хайпануть», привлечь его внимание или же из-за обиды. Он сказал, что их слова о домашнем абьюзе — это «смешно», но отвечать он им не собирается.

Может, они хотят привлечь мое внимание, может, хайпануть решили. Мне это неинтересно. Я бы хотел минимизировать свое общение с этими людьми. Ну что мне, в суд на них подать (за клевету. — NEWS.ru)? Я выиграю и что дальше? Не хочу, я актер, а не шоумен, — сказал Казаков.

Актер посмотрел выпуск программы, он сказал, что если бы хоть что-то из того, что рассказала падчерица, было правдой, суд бы не отдал ему сына, который с 2024 года проживет с ним, а не с женой Еленой. Казаков добавил, что жена почему-то жалуется на него — в полицию, приставам, в СМИ — только осенью и весной, зимой и летом она этим не занимается.

Я в этом участвовать не хочу. Ну пошли и пошли (на шоу. — NEWS.ru) и черт бы с ними. Может, им легче стало, — резюмировал актер.

Ранее стало известно, что Казаков попал в реестр злостных неплательщиков алиментов, сообщает РИА Новости. Согласно материалам судебных приставов, его задолженность составляет 224 тыс. рублей.