«Она будет платить»: звезда «Папиных дочек» о долгах по алиментам Актер Казаков рассказал, что закроет долг по алиментам из денег жены

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», сказал NEWS.ru, что постепенно выплатит задолженность по алиментам. По его словам, теперь алименты на их сына будет платить бывшая жена. Сам актер будет возвращать ей эти деньги, чтобы закрыть старые долги.

Старая задолженность по алиментам рано или поздно выплатится. Теперь я подал на алименты, она будет платить, и ее деньги я буду отправлять ей. Какой в этом смысл? Это всем ясно, кроме нее. Не понимаю, что и кому она пытается доказать, — сказал Казаков.

Актер рассказал, что неоднократно просил бывшую жену Елену не требовать с него старый долг по алиментам, поскольку теперь их общий сын проживает с ним. По его словам, так как она не хочет этого делать, он в свою очередь подал на алименты и в скором будущем уже ей придется выполнять свои алиментные обязательства.

Ранее стало известно, что Казаков попал в реестр злостных неплательщиков алиментов. Согласно материалам судебных приставов, его задолженность составляет 224 тыс. рублей.