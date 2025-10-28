Сухов №2. Звезду «Папиных дочек» обвинили в насилии. Его посадят?

Бывшая жена и падчерица обвинили актера Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в «Папиных дочках», в домашнем насилии. Эго экс-супруга Елена уже несколько лет бьется с ним за алименты. Что стоит за откровениями бывшей жены Казакова и падчерицы, могут ли «Полежайкина» посадить и как он сам отреагировал на обвинения — в материале NEWS.ru.

Что рассказала падчерица Казакова о насилии

Жена актера Михаила Казакова Елена и 17-летняя падчерица Виктория пришли в программу «Пусть говорят» Первого канала. Девушка рассказала о психологическом и физическом насилии со стороны отчима, когда они жили вместе с ним.

«Все развивалось постепенно — началось с психологического насилия. Всегда находился повод для того, чтобы нас отругать, оскорбить, ударить. И это было не только по отношению ко мне, но и в первую очередь к маме. Мы с братом начали замечать, как Михаил с ней очень жестоко обращается», — рассказала Виктория.

По ее версии, отчим вел себя неадекватно и агрессивно: переворачивал мебель в доме, бил посуду о стены и домашних, зачем-то с четвертого этажа по лестнице спускал холодильник.

«Какой может быть повод, чтобы себя так вести? Я просто не могу представить, чтобы в какой момент я бы начала бить посуду о людей, о стены и так далее. Была ситуация — мы с братом делали бумажные самолетики. Брат тогда совсем маленьким был, у него что-то не получалось, и он начал плакать. Тогда Михаил взял его за шкирку, потащил в другую комнату и начал бить проводом от фена. Я хотела защитить, но мне попало тоже», — поделилась девушка.

Что случилось до обвинений Казакова в насилии

Виктория не первый раз делает публичное заявление об абьюзе со стороны отчима. Она рассказала об этом в 2023 году, девочка утверждала, что Михаил вел себя как домашний тиран и агрессор — кинул в ее мать шампур, ее саму швырнул об стену, она так его боялась, что каждую ночь запирала дверь своей комнаты на замок.

Виктория поделилась этими откровениями, после того как Казаков рассказал СМИ, что жена бросила его из-за инвалидности. В 2020 году во время съемок актер упал с высоты, сломал две ноги и долго восстанавливался. У Виктории и Елены другой взгляд на события: Михаил употреблял алкоголь и наркотики, объясняя это необходимостью заглушить боль, он стал невыносим и опасен, по их версии, жить с ним было невозможно.

Падчерица уверена, что Казаков рассказал СМИ, что она не его родная дочь, даже не поговорив с ней, для нее это стало шоком.

Сколько должен Казаков по алиментам

После развода Елена Казакова подала на алименты на двух детей — Викторию (Михаил ее удочерил) и их общего сына Мирослава. С 2024 года мальчик живет с отцом, с этого времен Казаков не должен платить на него алименты, это уже дело матери ребенка. Но у «Полежайкина» накопились старые долги.

Согласно информации с сайта судебных приставов, на Казакова открыто несколько исполнительных листов: один на 224 тыс. рублей, другой — на 202 тыс. рублей. Это алименты. Он также должен по кредитам порядка 1,7 млн рублей.

Что сказала психолог о заявлениях о насилии

У психолога Оксаны Митрофановой скептическое отношение к подобным заявлениям о домашнем насилии на шоу. По ее мнению, можно сказать что угодно, но все докажут лишь документы.

«Если было написано заявление, то факт насилия нужно подтвердить. А если мы выходим и плачем на Первом канале, то подтверждать не обязательно», — отметила она. Психолог рассказала, что бывшие супруги в семейных спорах часто манипулируют детьми, это негативно отражается на психике несовершеннолетних.

«Есть такая притча о том, что наш богатырь вышел с татарами биться и побил их воином. Родители, когда дерутся друг с другом, в руках держат не дубину, а своего ребенка, бьют друг друга ребенком, и страдает в этой ситуации в большей степени ребенок», — сказала Митрофанова.

Психолог предположила, что конфликт Михаила и его бывшей жены может плохо повлиять на Викторию, у нее в будущем могут возникнуть сложности с построением семьи.

«Когда делаешь такие заявления, лучше подумать, стоит ли оно того — ради 12 лайков в соцсетях и алиментов», — резюмировала Митрофанова.

Как могут наказать Казакова

Адвокат Андрей Князев, присутствовавший в качестве гостя на передаче «Пусть говорят», уверен, что дело не в алиментах. По его словам, они здесь совсем ни при чем, дело в человеческих отношениях.

«Алименты чего выбивать, их судебный пристав-исполнитель выбивает, он все равно будет вытаскивать эти алименты. Их надо платить, это закон. Надо было думать, когда он удочерял девочку. Казаков уже был наказан: 20 часов улицы мел, у него закрыт выезд за границу. Следующим воздействием будет уже уголовное дело», — сказал Князев.

Адвокат подчеркнул, что в семье Казаковых ничего страшного не произошло: Михаил крушил вещи, ругался матом, но побоев не было. «Ни он не Чикатило, ни она. Люди, когда разводятся, бывает, еще хуже себя ведут», — сказал адвокат.

Что сказал сам Михаил Казаков

Актер Михаил Казаков посмотрел «Пусть говорят» с бывшей женой и падчерицей. «Если бы хоть что-то из того, что они говорили, было бы правдой, ни один суд на планете не отдал бы мне ребенка. Если было домашнее насилие и суд отдал ребенка — это очень смешно», — сказал NEWS.ru Казаков.

Он добавил, что не понимает мотивов бывшей жены, зачем она вообще пришла на шоу, какая у нее была конечная цель. «Может, они хотят привлечь мое внимание, может, хайпануть решили. Мне это неинтересно. Я бы хотел минимизировать свое общение с этими людьми. Ну что мне, в суд на них подать (за клевету. — NEWS.ru)? Я выиграю, и что дальше? Не хочу, я актер, а не шоумен», — поделился «Полежайкин».

Михаил заявил, что не собирается налаживать отношения с падчерицей Викторией, так как его через суд лишили родительских прав на нее. Актер не изменил свою позицию по алиментам: спрашивать с него старые долги по выплатам, когда ребенок уже проживет с ним, по его мнению, абсурдно.

«Старая задолженность по алиментам рано или поздно выплатится. Теперь я подал на алименты, она будет платить, и ее деньги я буду отправлять ей. Какой в этом смысл? Это всем ясно, кроме нее. Не понимаю, что и кому она пытается доказать?» — сказал Казаков.

Актер также прокомментировал слова матери и дочери о его падении в состоянии якобы наркотического опьянения.

«Когда вы попадаете в больницу, у вас сразу берут кровь на анализ, и врач все видит. Если бы у меня хоть что-то было (запрещенные вещества в крови), это появилось бы везде», — сказал Казаков.

