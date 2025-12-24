Раскрыты детали мирового соглашения Ван и Хубутии по алиментам Хубутия и Ван заключили мировое соглашение по алиментам

Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия и его бывшая возлюбленная Юлия Ван пришли к соглашению по алиментам, сообщает Telegram-канал «112». Ван требовала взыскать алименты с Хубутии через суд.

Экс-министр будет платить бывшей возлюбленной на содержание общей дочери по 150 тыс. рублей.

Ван обвинила Хубутию в жестоком избиении в апреле 2025 года. Владелица чайного дома Van Tea на Новом Арбате опубликовала видео, на котором заявила, что мужчина пришел к ней ночью 24 апреля с топором. Она утверждала, что Хубутия порезал ей конечности и бил по голове. По ее словам, до этого он постоянно подвергал ее насилию. Сам бизнесмен утверждал, что не совершал таких действий.

Юрист Илья Русяев отмечал, что Хубутии может грозить 11 лет лишения свободы за нападение с топором на возлюбленную. По его словам, при наличии доказательств угроз может быть добавлена еще одна статья 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). Однако Одинцовский городской суд приговорил бывшего министра к одному году условно.

В октябре 2025 года Ван сообщила, что решила покинуть Россию вместе с ребенком из-за постоянных угроз в ее адрес. По словам девушки, ей пришлось бросить все. Модель также поблагодарила людей, которые не остались в стороне в трудный момент.