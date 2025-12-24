Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 11:54

Раскрыты детали мирового соглашения Ван и Хубутии по алиментам

Хубутия и Ван заключили мировое соглашение по алиментам

Михаил Хубутия Михаил Хубутия Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия и его бывшая возлюбленная Юлия Ван пришли к соглашению по алиментам, сообщает Telegram-канал «112». Ван требовала взыскать алименты с Хубутии через суд.

Экс-министр будет платить бывшей возлюбленной на содержание общей дочери по 150 тыс. рублей.

Ван обвинила Хубутию в жестоком избиении в апреле 2025 года. Владелица чайного дома Van Tea на Новом Арбате опубликовала видео, на котором заявила, что мужчина пришел к ней ночью 24 апреля с топором. Она утверждала, что Хубутия порезал ей конечности и бил по голове. По ее словам, до этого он постоянно подвергал ее насилию. Сам бизнесмен утверждал, что не совершал таких действий.

Юрист Илья Русяев отмечал, что Хубутии может грозить 11 лет лишения свободы за нападение с топором на возлюбленную. По его словам, при наличии доказательств угроз может быть добавлена еще одна статья 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью). Однако Одинцовский городской суд приговорил бывшего министра к одному году условно.

В октябре 2025 года Ван сообщила, что решила покинуть Россию вместе с ребенком из-за постоянных угроз в ее адрес. По словам девушки, ей пришлось бросить все. Модель также поблагодарила людей, которые не остались в стороне в трудный момент.

Михаил Хубутия
алименты
суды
Московская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы вас проинформируем»: Песков о контактах Путина и Макрона
Подмосковье запустит программу субсидий для производителей робототехники
В Госдуме отреагировали на шуточную песню «Это Путин виноват»
В Госдуме назвали регион, в котором снизилось количество разводов
Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета Федерации
Эндокринолог дала советы, как избавиться от сонливости по утрам
Свищев назвал лучших спортсменов 2025 года
Военэксперт высказался о подготовке Финляндии к боевым действиям против РФ
Песков поставил Польшу на место в ее стремлении попасть в G20
В Кремле отреагировали на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Зеленского обвинили во лжи после раскрытия 20 пунктов мирного плана
Песков отказался комментировать мирный план Киева из 20 пунктов
Песков двумя словами оценил разговор Путина и Алиева
Глава управления капитального строительства Башкирии отправилась за решетку
В Кремле заявили, что США знают все ключевые параметры России по Украине
Финляндия готовится к возможному противостоянию с Россией
Появилось видео первых минут после взрыва с тремя погибшими в Москве
Путину доложили об итогах визита Дмитриева в США
В Московской области прошел личный прием губернатора
ЕС уличили в саботаже сделки по закупке энергоносителей у США
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.