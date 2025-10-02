Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 20:21

Избитая экс-министром модель Ван заявила об угрозах и покинула Россию

Юлия Ван Юлия Ван Фото: Социальные сети

Модель Юлия Ван, на которую с топором напал бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия, заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) об угрозах и покинула Россию вместе с ребенком. По словам девушки, ей пришлось бросить все. Модель также поблагодарила людей, которые не остались в стороне в трудный момент.

В социальных сетях Юлия поделилась записью, которая была сделана во время заседания по продлению бизнесмену меры пресечения. В данный момент Хубутия находится под домашним арестом. На аудиозаписи слышен мужской голос. После этого модель решила выехать за пределы страны.

Передай, что у меня еще много топоров! — произнес некий мужчина.

Скандал разгорелся в апреле 2025 года. Тогда Хубутия напал на Юлию в загородном доме в Одинцово. Очевидцы утверждали, что в руках у него был топор. Ван сама зафиксировала последствия побоев на видео. Кадры стремительно разлетелись по соцсетям. После этого инцидента бывшего чиновника задержали.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что Хубутии может грозить 11 лет лишения свободы за нападение с топором на возлюбленную. По его словам, при наличии доказательств угроз может быть добавлена еще одна статья 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).

избиения
Михаил Хубутия
аресты
разводы
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагически погиб экс-футболист «Ротора» и «Факела»
Путин рассказал, каких отношений придерживается с Макроном
Путин объяснил, как США пытаются «приватизировать» российский уран
Седокова вышла в свет в откровенном комбинезоне с глубоким декольте
«Просто разорвал»: Клявер признался в любви к одному молодому артисту
Перестрелка у школы и сорвавшийся план педофила: главные ЧП дня
Стало известно, кто стал новым тренером сборной Узбекистана по футболу
SHAMAN перенес концерты в России ради поездки в КНДР
Оценена вероятность удара ракетами Tomahawk по Крымскому мосту
Путин признался, что был удивлен участием сына замдиректора ЦРУ в СВО
«Дам очень много»: Путин не стал показывать неприличный жест на «Валдае»
«Посылают на убой»: Путин пристыдил украинскую элиту
Путин: РФ становится «тихой гаванью» для бегущих от «гендерного терроризма»
Путин признался, что его удивил удар Израиля по Катару
Странам G7 грозит потеря $73 млрд
Путин раскрыл, сколько осталось до полного освобождения ЛНР и ДНР
Wildberries ответила на претензии ФАС к правилам для продавцов
Путин ответил врагам России стихотворением Пушкина
Над Черным морем перехватили рой дронов ВСУ
Путин признался, что у России есть контакты с ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус
Семья и жизнь

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.