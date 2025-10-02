Избитая экс-министром модель Ван заявила об угрозах и покинула Россию

Модель Юлия Ван, на которую с топором напал бывший министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия, заявила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) об угрозах и покинула Россию вместе с ребенком. По словам девушки, ей пришлось бросить все. Модель также поблагодарила людей, которые не остались в стороне в трудный момент.

В социальных сетях Юлия поделилась записью, которая была сделана во время заседания по продлению бизнесмену меры пресечения. В данный момент Хубутия находится под домашним арестом. На аудиозаписи слышен мужской голос. После этого модель решила выехать за пределы страны.

Передай, что у меня еще много топоров! — произнес некий мужчина.

Скандал разгорелся в апреле 2025 года. Тогда Хубутия напал на Юлию в загородном доме в Одинцово. Очевидцы утверждали, что в руках у него был топор. Ван сама зафиксировала последствия побоев на видео. Кадры стремительно разлетелись по соцсетям. После этого инцидента бывшего чиновника задержали.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что Хубутии может грозить 11 лет лишения свободы за нападение с топором на возлюбленную. По его словам, при наличии доказательств угроз может быть добавлена еще одна статья 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).