Жигалова предположила, кто «слил» скандальное видео Диброва Жигалова: скандальное видео Диброва мог обнародовать человек из его окружения

Журналистка Алена Жигалова в своем шоу «Алена, блин!» предположила, что скандальное видео с телеведущим Дмитрием Дибровым мог кто-то «слить» из его ближнего круга. По ее мнению, ролик был снят не случайно.

То есть какой-то человек стоял у машины, зная, что сейчас оттуда выйдет Дмитрий Дибров. Но он же не мог знать, что сейчас будет делать Дибров. А вообще, зачем кому-то снимать, как выходит из машины Дмитрий Дибров? И кто знает, куда он там поехал? У меня сразу сложилось ощущение, что его слил кто-то свой, — заявила Жигалова.

Ведущая отметила, что слышала о возможной причастности к утечке нового возлюбленного бывшей жены журналиста Полины Дибровой — бизнесмена Романа Товстика, однако не стала это утверждать наверняка. Ее собеседник, блогер Олег Пилягин согласился с версией, что история может быть подставной.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров допустил, что Дибров мог находиться в состоянии алкогольного опьянения на скандальном видео с расстегнутой ширинкой. Как пояснил специалист, алкоголь блокирует центры поведения и снимает культурные ограничения — это проявляется в неадекватных действиях.