Нарколог назвал причину поведения Диброва с расстегнутой ширинкой Нарколог Шуров допустил, что Дибров мог быть нетрезв на видео с половым органом

Телеведущий Дмитрий Дибров мог быть нетрезв на предполагаемом видео с расстегнутой ширинкой, допустил психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с aif.ru. По его словам, алкоголь блокирует центры поведения, в результате чего люди делают то, чего им не хватало.

Алкоголь блокирует центры поведения, и вот, кому чего не хватало... Просыпается озорной павиан с желанием обнажаться, — подчеркнул Шуров.

Психиатр добавил, что спиртное размывает культурные ограничения. Нарколог в беседе с «Абзацем» отметил, что не видит признаков сильного опьянения у мужчины на видео. По мнению Шурова, такая невнимательность говорит об измененном состоянии сознания, и, возможно, это был не алкоголь, а «что-то потяжелее». Однако врач признал, что вывод о том, в каком состоянии был герой ролика, сложно.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что появление Диброва на публике после громкого развода с расстегнутой ширинкой нельзя счесть нормальным. Парламентарий отметил, что такое поведение характерно для психов, извращенцев и маньяков.