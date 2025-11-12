Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 18:15

Нарколог назвал причину поведения Диброва с расстегнутой ширинкой

Нарколог Шуров допустил, что Дибров мог быть нетрезв на видео с половым органом

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Дибров мог быть нетрезв на предполагаемом видео с расстегнутой ширинкой, допустил психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с aif.ru. По его словам, алкоголь блокирует центры поведения, в результате чего люди делают то, чего им не хватало.

Алкоголь блокирует центры поведения, и вот, кому чего не хватало... Просыпается озорной павиан с желанием обнажаться, — подчеркнул Шуров.

Психиатр добавил, что спиртное размывает культурные ограничения. Нарколог в беседе с «Абзацем» отметил, что не видит признаков сильного опьянения у мужчины на видео. По мнению Шурова, такая невнимательность говорит об измененном состоянии сознания, и, возможно, это был не алкоголь, а «что-то потяжелее». Однако врач признал, что вывод о том, в каком состоянии был герой ролика, сложно.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что появление Диброва на публике после громкого развода с расстегнутой ширинкой нельзя счесть нормальным. Парламентарий отметил, что такое поведение характерно для психов, извращенцев и маньяков.

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

