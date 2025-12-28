Маск предсказал провал демократии в США

Миллиардер Илон Маск в социальной сети Х заявил, что нелегальная миграция может лишить США демократии и привести к власти одну политическую силу. По его мнению, это часть целенаправленной стратегии.

Маск обвинил радикальных левых политиков в использовании мошеннических государственных программ для массового ввоза мигрантов. Целью этого он назвал обеспечение победы на выборах, установление монополии одной партии и уничтожение подлинной демократии.

Чем дольше наблюдаешь за этим, тем больше ужасаешься тому, на что идут твои налоги, и тому, что, если этот процесс не остановить, твой голос не будет иметь никакого значения, — написал миллиардер.

Бизнесмен также отметил, что аналогичная тенденция, по его наблюдениям, прослеживается в ряде европейских стран. Этот процесс захватил Канаду, констатировал он.

Ранее сын экс-президента США Джо Байдена Хантер, комментируя иммиграционную политику отца, заявил, что выступает против бесконтрольной миграции. По его мнению, нелегалы истощают американские ресурсы. Кроме того, он указал, что мигранты обладают более привилегированным положением, нежели «настоящие герои, которые все еще восстанавливаются после 20 лет войны».