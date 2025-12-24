Сын Байдена назвал два главных провала отца

Слабая иммиграционная политика и вывод американских войск из Афганистана стали главными ошибками Джо Байдена на посту президента США, высказал мнение его сын Хантер Байден эфире The Shawn Ryan Show на YouTube. По его словам, эти шаги обернулись катастрофическими неудачами.

Говоря о решении Байдена вывести войска из Афганистана, его сын заявил, что не может принять того, как именно это произошло. Он отметил, что экс-президент США исходил из того, что «дальнейшее пребывание там не отвечало интересам» Вашингтона.

Дело в том, что вывод войск США из Афганистана был омрачен террористической атакой смертника в международном аэропорту Кабула, в результате которой погибли 13 американских военнослужащих. Они работали с афганцами, которые решили сбежать от правительства «Талибана».

Я думаю, что был лучший способ сделать это (вывести войска из Афганистана. — NEWS.ru). <...> Я могу винить его генералов, я могу винить [других] людей [за] то, как мы это сделали, но — и мой отец всегда это тоже знал, — в конечном счете ответственность лежит на нем, — сказал Хантер Байден.

Комментируя иммиграционную политику отца, Байден-младший заявил, что выступает против бесконтрольной миграции. По его мнению, нелегалы истощают американские ресурсы. Кроме того, он указал, что мигранты обладают более привилегированным положением, нежели «настоящие герои, которые все еще восстанавливаются после 20 лет войны».

Ранее действующий американский лидер Дональд Трамп назвал 46-го президента США Джо Байдена дураком из-за того, что тот санкционировал крупные расходы, в том числе на помощь Украине. Он напомнил, что теперь Вашингтон не тратит денег в этом конфликте.