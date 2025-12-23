Трамп назвал Байдена дураком из-за крупных трат

Американский лидер Дональд Трамп назвал 46-го президента США Джо Байдена дураком из-за того, что тот санкционировал крупные расходы, в том числе на помощь Украине. Он напомнил, что теперь Вашингтон не тратит денег в этом конфликте.

Мы не теряем деньги, как это было при Байдене. Он тратил деньги, как дурак. Он был дураком. То, что он сделал с нашей страной, просто ужасно. Он дал $350 млрд <...> наличными и в виде вооружений, — добавил он.

Ранее Трамп объявил, что отменил приказы, подписанные Байденом с помощью автопера. По словам президента США, его предшественник не участвовал в процессе подписания, поэтому эти решения теряют свою юридическую силу.

До этого администрация Трампа на брифинге для прессы выразила его недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине. По словам официального представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, американская сторона ждет от Москвы и Киева реальных шагов, а не продолжения диалога ради диалога. Вашингтон не намерен довольствоваться лишь формальными консультациями. Власти США могут пересмотреть дипломатическую стратегию в сторону более жестких требований к участникам переговоров, пояснила она.