Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 05:03

Трамп назвал Байдена дураком из-за крупных трат

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский лидер Дональд Трамп назвал 46-го президента США Джо Байдена дураком из-за того, что тот санкционировал крупные расходы, в том числе на помощь Украине. Он напомнил, что теперь Вашингтон не тратит денег в этом конфликте.

Мы не теряем деньги, как это было при Байдене. Он тратил деньги, как дурак. Он был дураком. То, что он сделал с нашей страной, просто ужасно. Он дал $350 млрд <...> наличными и в виде вооружений, — добавил он.

Ранее Трамп объявил, что отменил приказы, подписанные Байденом с помощью автопера. По словам президента США, его предшественник не участвовал в процессе подписания, поэтому эти решения теряют свою юридическую силу.

До этого администрация Трампа на брифинге для прессы выразила его недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине. По словам официального представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, американская сторона ждет от Москвы и Киева реальных шагов, а не продолжения диалога ради диалога. Вашингтон не намерен довольствоваться лишь формальными консультациями. Власти США могут пересмотреть дипломатическую стратегию в сторону более жестких требований к участникам переговоров, пояснила она.

Дональд Трамп
Украина
деньги
Джо Байден
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашний ликер «Мятная молния»: настроение на Новый год за 15 минут
Россиянам рассказали о неочевидной опасности запеченных блюд с майонезом
Назван спасительный напиток после переедания за новогодним столом
В Харькове прогремел мощный взрыв
Россиянам рассказали о новом порядке выплат пенсий в январе
Нутрициолог назвала главную опасность варенья из сосновых шишек
ВС РФ ликвидировали 33 украинских пункта БПЛА за сутки
США объявили о создании новых кораблей с гиперзвуковым и лазерным оружием
Разгром пехоты и продвижение под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 23 декабря
Видеть смерть дедушки: что предвещает такой сон — полное толкование
Стало известно о продвижении российских войск к Белому Колодезю
В США дети разбили автомобиль и испугались мер со стороны Санта-Клауса
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 декабря
Раскрыто, как новое постановление об НДС повлияет на потребительские цены
«Настоящая бойня»: в США рассказали о грядущих выборах в конгресс
Музкритик назвал причину взлета популярности Вани Дмитриенко
Самолет ВМС Мексики потерпел крушение
Смерть бабушки во сне: что говорит сонник о переменах в жизни
Трамп назвал Байдена дураком из-за крупных трат
Налоговые вычеты в 2026 году: полный список, как оформить
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.