В Белом доме заявили о разочаровании Трампа позицией Киева и Москвы

В Белом доме заявили о разочаровании Трампа позицией Киева и Москвы Ливитт: Трамп устал от пустых встреч и хочет действий по конфликту на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа на брифинге для прессы выразила его недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине. По словам официального представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, американская сторона ждет от Москвы и Киева реальных шагов, а не продолжения диалога ради диалога.

Она подчеркнула, что Вашингтон не намерен довольствоваться лишь формальными консультациями. Власти США могут пересмотреть дипломатическую стратегию в сторону более жестких требований к участникам переговоров, пояснила она.

Президент крайне разочарован обеими сторонами этого конфликта и устал от встреч ради самих встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий, — сказала Ливитт журналистам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что власти США отрицают планы ввязываться в длительный военный конфликт с Венесуэлой. Так она ответила на вопрос журналистов о возможных последствиях военного вмешательства, среди которых авиационные удары или полномасштабное вторжение. Заявление прозвучало на фоне недавнего инцидента в Карибском море.