Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 01:55

В Белом доме заявили о разочаровании Трампа позицией Киева и Москвы

Ливитт: Трамп устал от пустых встреч и хочет действий по конфликту на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Администрация президента США Дональда Трампа на брифинге для прессы выразила его недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине. По словам официального представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, американская сторона ждет от Москвы и Киева реальных шагов, а не продолжения диалога ради диалога.

Она подчеркнула, что Вашингтон не намерен довольствоваться лишь формальными консультациями. Власти США могут пересмотреть дипломатическую стратегию в сторону более жестких требований к участникам переговоров, пояснила она.

Президент крайне разочарован обеими сторонами этого конфликта и устал от встреч ради самих встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий, — сказала Ливитт журналистам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что власти США отрицают планы ввязываться в длительный военный конфликт с Венесуэлой. Так она ответила на вопрос журналистов о возможных последствиях военного вмешательства, среди которых авиационные удары или полномасштабное вторжение. Заявление прозвучало на фоне недавнего инцидента в Карибском море.

США
Дональд Трамп
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Метель и гололедица ожидаются в некоторых российских регионах
Стало известно об активном расторжении наемниками контрактов с ВСУ
Два российских аэропорта захлопнули небо для самолетов
Путин прилетел в Ашхабад для участия в форуме мира и доверия
В США решили судьбу резолюции об импичменте Трампу
SHOT: взрывы прогремели над двумя российскими городами
Брюссель саботирует союз РФ и США: что ждет ЕС после капитуляции Украины
Очень заразна, лекарства нет: как избежать кори. Врач назвал лучший способ
В Белом доме заявили о разочаровании Трампа позицией Киева и Москвы
Легкие морозы могут больно ударить по украинской энергетике
«Обратная колонизация»: сенатор Пушков спрогнозировал потерю Британии
Белый дом озвучил дальнейшие планы Трампа на Венесуэлу
Мошенники придумали новую схему обмана с «декабрьскими выплатами»
Мединский рассказал об опыте общения с «киевскими инопланетянами»
Усадили в машину и увезли: мать два месяца не может найти пропавшего сына
Российский аэропорт поменял график работы
«Ее обнулили»: ВСУ наказали украинскую военнослужащую за дружбу с пленным
Победитель «Евровидения-2024» отказался от своего призового трофея
Власти Бельгии озвучили цели, на которые пойдут заблокированные активы РФ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 декабря 2025 года
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.