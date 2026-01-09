Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 19:37

Раскрыты шансы присоединения Гренландии к США

Polymarket: вероятность присоединения Гренландии к США составляет 16%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пользователи платформы прогнозов Polymarket оценили шансы присоединения Гренландии к Соединенным Штатам до 2027 года всего в 16%, свидетельствуют данные сервиса. Общий объем ставок на вопрос о том, сможет ли президент Дональд Трамп заполучить остров к указанному сроку, превысил $3,8 млн (297 млн рублей).

На платформе отмечается, что данный рынок прогнозов продолжает привлекать активное внимание пользователей. Вероятность в 16% отражает скептическое отношение большинства участников к реализации подобного сценария в ближайшие годы.

Ранее неназванный европейский дипломат заявил, что Гренландия не намерена продаваться Соединенным Штатам, а Дания активно работает над убеждением американских законодателей в этом. По его словам, Копенгаген также не проявляет заинтересованности в подобной сделке с Вашингтоном, а большая часть дискуссий по данному вопросу проходит в непубличном формате.

Кроме того, подавляющее большинство жителей Гренландии, 85%, не желают получать гражданство Соединенных Штатов. По мнению опрошенных, уровень жизни в Дании значительно выше, а также их беспокоит высокая преступность и дорогостоящее медицинское обслуживание в США.

США
Гренландия
опросы
ставки
