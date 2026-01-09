В результате атаки ВСУ на автобус пострадали четыре человека В Белгородской области четыре человека пострадали от атаки ВСУ на автобус

В Белгородской области снова беспилотник атаковал гражданский автобус в Волоконовском округе, сообщили в оперативном штабе региона. Инцидент произошел в районе хутора Григорьевка. В результате него четыре человека получили осколочные ранения — двое мужчин и две женщины.

В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения, — говорится в сообщении.

Все раненые были оперативно эвакуированы силами подразделения «Орлан» и доставлены в Волоконовскую центральную районную больницу для оказания первой помощи. После стабилизации состояния пациенты были переведены в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего лечения.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, никто из мирных жителей не пострадал. Все оперативные службы выехали на место происшествия.

Гладков также писал, что без воды в Белгородской области остались почти 200 тыс. человек. Кроме того, почти полмиллиона человек остались без электричества, у такого же количества людей нет отопления — это 1920 многоквартирных домов, подчеркнул губернатор. Он добавил, что службы продолжают работу по ликвидации последствий ночного обстрела украинской армии.