Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 20:29

В результате атаки ВСУ на автобус пострадали четыре человека

В Белгородской области четыре человека пострадали от атаки ВСУ на автобус

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Белгородской области снова беспилотник атаковал гражданский автобус в Волоконовском округе, сообщили в оперативном штабе региона. Инцидент произошел в районе хутора Григорьевка. В результате него четыре человека получили осколочные ранения — двое мужчин и две женщины.

В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения, — говорится в сообщении.

Все раненые были оперативно эвакуированы силами подразделения «Орлан» и доставлены в Волоконовскую центральную районную больницу для оказания первой помощи. После стабилизации состояния пациенты были переведены в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего лечения.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, никто из мирных жителей не пострадал. Все оперативные службы выехали на место происшествия.

Гладков также писал, что без воды в Белгородской области остались почти 200 тыс. человек. Кроме того, почти полмиллиона человек остались без электричества, у такого же количества людей нет отопления — это 1920 многоквартирных домов, подчеркнул губернатор. Он добавил, что службы продолжают работу по ликвидации последствий ночного обстрела украинской армии.

Белгородская область
ВСУ
автобусы
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка едва не выпрыгнула из салона такси из-за панической атаки
Хабаровский суд отправил под домашний арест напавшего на приставов мужчину
В Сосновом Бору домашняя собака набросилась на лошадь
На Украине запретили использование программ одной российской компании
Эксперт объяснил опасность открытого Wi-Fi
Рубио и Рютте обсудили Украину и Арктику
Стало известно об успехах России в выпуске подшипников
«Промучилась всю ночь»: Слава пожаловалась на тяжелую болезнь
ЕС одобрил одну сделку с Южной Америкой после 25 лет переговоров
Крупнейший айсберг планеты может исчезнуть за считаные дни
Озвучена дата заседания по аресту Бутягина в Польше
В результате атаки ВСУ на автобус пострадали четыре человека
В Иране озвучили число жертв массовых погромов
ПВО сбила восемь БПЛА над четырьмя российскими регионами
В Европе запретили популярные российские блюда
Кардиолог назвала указывающие на внезапную остановку сердца признаки
Сразу два украинских министра подали в отставку
Бастрыкин поручил СКР проверить снос здания ВНИИБ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.