09 января 2026 в 20:26

ПВО сбила восемь БПЛА над четырьмя российскими регионами

Минобороны сообщило об уничтожении восьми БПЛА за пять часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников за пять часов, сообщила пресс-служба Минобороны. Дроны перехватили и ликвидировали над четырьмя регионами страны.

9 января текущего года в период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Пять дронов сбили над Липецкой областью, еще по одному — над Белгородской, Воронежской и Курской. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что всего в ночь на 9 января российская ПВО сбила пять украинских беспилотников. Два БПЛА ликвидировали над Брянской областью, один — над Белгородской. Еще по одному дрону уничтожили над Ростовской и Орловской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого заявил, что почти полмиллиона человек остались без электричества после атаки ВСУ. По его словам, почти у такого же количества людей нет отопления — это 1920 многоквартирных домов. Позже в компании «Россети» сообщили, что энергетики восстановили подачу электричества части потребителей региона. Подачу света включают постепенно, используя запасные линии.

БПЛА
беспилотники
ПВО
Минобороны
Россия
Белгородская область
Воронежская область
Липецкая область
Курская область
