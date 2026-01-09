ПВО сбила восемь БПЛА над четырьмя российскими регионами Минобороны сообщило об уничтожении восьми БПЛА за пять часов

Российская ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников за пять часов, сообщила пресс-служба Минобороны. Дроны перехватили и ликвидировали над четырьмя регионами страны.

9 января текущего года в период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Пять дронов сбили над Липецкой областью, еще по одному — над Белгородской, Воронежской и Курской. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что всего в ночь на 9 января российская ПВО сбила пять украинских беспилотников. Два БПЛА ликвидировали над Брянской областью, один — над Белгородской. Еще по одному дрону уничтожили над Ростовской и Орловской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого заявил, что почти полмиллиона человек остались без электричества после атаки ВСУ. По его словам, почти у такого же количества людей нет отопления — это 1920 многоквартирных домов. Позже в компании «Россети» сообщили, что энергетики восстановили подачу электричества части потребителей региона. Подачу света включают постепенно, используя запасные линии.