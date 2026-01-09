Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 07:09

Почти полмиллиона жителей Белгородской области остались без света из-за ВСУ

Гладков: 556 тыс. белгородцев остались без электричества из-за обстрела ВСУ

Почти полмиллиона человек остались без электричества в результате ночной атаки ВСУ на Белгородскую область, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, почти у такого же количества людей нет отопления, — это 1920 многоквартирных домов.

По результатам ночного обстрела противника по инженерной инфраструктуре Белгородской области без электроэнергии остались 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях. Без тепла — почти такое же количество, — подчеркнул губернатор.

Кроме того, около 200 тыс. местных жителей лишились воды, не работает водоотведение. Гладков уточнил, что аварийные бригады находятся на местах, ведется подключение резервных мощностей. В ближайшее время состоится заседание оперативного штаба, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что атака ВСУ в Орле повредила объект коммунальной инфраструктуры города. Как отметил губернатор региона Андрей Клычков, в результате происшествия нарушена работа систем водоснабжения и теплоснабжения районов. Все восстановительные мероприятия проводятся в условиях неблагоприятной погоды.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
ВСУ
обстрелы
электричество
