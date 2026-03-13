Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 14:38

Власти раскрыли, сколько потратили на строительство соцобъектов в России

Голикова: на строительство соцобъектов выделено 6,5 млрд рублей в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство России направило почти 6,5 млрд рублей на строительство и ремонт социальных учреждений в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда. По ее словам, с прошлого года софинансируются не только новые объекты, но и обновление уже действующих, передает корреспондент NEWS.ru.

С прошлого года софинансируем не только строительство новых, но и ремонт и реконструкцию действующих учреждений. На эти цели было направлено почти 6,5 млрд рублей, — сказала Голикова.

Выделенные средства позволили построить дополнительно семь объектов и провести ремонт еще в 68 учреждениях, отметила она. В текущем году в планах правительства значится строительство и реконструкция еще 51 объекта социальной сферы.

Ранее сообщалось, что российское правительство планирует упростить процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Сделать это предполагается за счет внедрения цифровых сервисов, что также сократит издержки государственного аппарата.

Россия
Татьяна Голикова
социальные расходы
Правительство РФ
