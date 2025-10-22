Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 09:06

Эксперт допустил заморозку индексации соцнадбавок из-за дефицита бюджета

Экс-зампред ЦБ Хандруев: индексацию соцнадбавок могут заморозить

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Для решения проблемы дефицита бюджета власти с большей вероятностью пойдут по пути увеличения налогов, а не прямого сокращения социальных расходов, заявил в интервью NEWS.ru бывший первый зампред ЦБ профессор РАНХиГС Александр Хандруев. При этом эксперт не исключил приостановку индексации отдельных надбавок.

Гораздо больше оснований говорить о том, что будут повышены налоги. В частности, выдвигаются предложения повысить НДС с 20 до 22%. А до снижения социальных расходов дело, думаю, не дойдет. Но не исключаю, что будет отложено введение новых социальных выплат, может быть, приостановят индексацию некоторых видов надбавок, — сказал Хандруев.

По его словам, проблема чрезмерной социальной нагрузки на бюджет характерна не только для России, но и для многих развитых стран, столкнувшихся с аналогичными вызовами.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправки к закону о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно им, дефицит бюджета в текущем году ожидается на уровне 5,736 трлн рублей, что соответствует 2,6% от ВВП и превышает ранее установленный показатель на 1,944 трлн рублей.

бюджет
дефицит бюджета
соцвыплаты
налоги
социальные расходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
