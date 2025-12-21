Колумбия ввела чрезвычайный налог для богатых

Правительство Колумбии объявило чрезвычайное экономическое положение, чтобы решить проблемы растущего бюджетного дефицита, сообщает агентство Bloomberg. Власти подписали указ, предусматривающий дополнительные налоги для состоятельных граждан.

Правительство Колумбии подписало указ о чрезвычайном экономическом положении с целью сбора средств для решения проблемы растущего бюджетного дефицита, сообщили в пятницу местные СМИ, — говорится в публикации.

Уточняется, что на такой шаг правительство пошло после того, как парламент отклонил предложенные президентом Густаво Петро налоговые поправки. Как отметил министр финансов Герман Авила, таким образом планируется собрать 16 трлн песо (339 млрд рублей).

