Исчезли на 12 лет: дочь дипломата убила мать и братьев ради наследства?

Дочь дипломата Виктора Белецкого Валерия и ее супруг задержаны по делу о расправе над матерью и братьями. Они впервые с 2013 года стали подозреваемыми после исчезновения женщины и двух малолетних детей. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Таинственное исчезновение

Виктор Белецкий — известный советский дипломат, работавший в Австрии, ГДР, Чехословакии и Нидерландах. Международная деятельность обеспечивала его неплохим доходом, а после нее он вполне успешно в 1990-х годах занялся бизнесом.

После своей смерти в 1998 году Белецкий оставил солидное наследство в Москве. Его вдова, Римма Белецкая, вновь вышла замуж за украинца Олега Баева, который был младше ее на 11 лет, и родила двух сыновей — Илью и Глеба.

И вдруг в мае 2013 года женщина, ее дети и даже домашняя кошка бесследно исчезли. Никто из близких — ни муж, ни старшая дочь Риммы от первого брака, 27-летняя Валерия, — не заявил об этом в полицию. Первым тревогу забил адвокат Риммы Ролан Эминов, не сумевший до нее дозвониться. Выяснилось, что мальчики не пошли в школу 1 сентября и не появлялись в учебном заведении весь год, рассказывает KP.RU.

Побег или преступление?

Полиция отрабатывала две основные версии. Первая — побег от опасности. Римма вела тяжбу с бывшим арендатором особняка на Рублевке, бизнесменом Игорем Самсоновым, который отказался покидать дом и обвинил ее в краже имущества на 23 млн рублей.

Возбуждение уголовного дела могло подтолкнуть Римму к бегству из-за поступающих в ее адрес угроз. Однако подозрения вызывал и ее муж Олег Баев.

По словам Валерии, последний злоупотреблял наркотиками и алкоголем, проявлял агрессию и даже домогался падчерицы. После развода и лишения родительских прав Олег неожиданно стал союзником Самсонова, подав заявление о покушении на свою жизнь, якобы организованном Валерией и ее мужем Александром Кузминым.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Убийство ради наследства

Спустя год адвокат добился возбуждения дела о похищении, а еще через два — повторного осмотра квартиры, где были обнаружены следы крови.

Дело переквалифицировали под статью об убийстве. К тому моменту Александр Кузмин уже отбывал четыре года за кражу у Самсонова, а позже получил еще шесть лет за сексуальные действия в отношении несовершеннолетних. Пострадавшими оказались его племянники — те самые пропавшие мальчики. Установить это удалось по аудиозаписям, изъятым из телефона Кузмина, на которых он задавал интимные вопросы детям.

Валерия тоже оказалась в колонии за покушение на Олега Баева. В 2025 году обоих задержали по новому подозрению — в убийстве Риммы и детей. Их мотивом, по версии следствия, могло быть желание завладеть наследством, а также скрыть преступления Александра, связанные с растлением. Главным вопросом следствия остается местонахождение тел пропавших.

