Консульство России в иранском Исфахане приостановило работу

Генеральное консульство России в иранском Исфахане объявило о временной приостановке работы на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Как уточнили дипломаты, они проинформируют о возобновлении консульского приема, как только это произойдет.

В связи с текущей ситуацией генконсульство России в Исфахане временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно, — говорится в заявлении.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США уже потеряли контроль над конфликтом на Ближнем Востоке. По его словам, это был лишь вопрос времени. Пушков констатировал, что президент Дональд Трамп вступил в войну без четкого плана действий.

Как предположил политолог Дмитрий Журавлев, Трампу не позволят применить ядерное оружие против Ирана. Он подчеркнул, что это последний довод. После использования такого оружия пугать врагов будет уже нечем.