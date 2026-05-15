15 мая 2026 в 12:27

Песков заявил, что Москва следит за визитом Трампа в Китай

Песков: в Кремле внимательно отслеживают информацию по визиту Трампа в Китай

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кремль внимательно отслеживает через СМИ информацию, публикуемую по теме визита президента США Дональда Трампа в Китай, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, Москва надеется получить ее «из первых рук» во время скорой поездки президента РФ Владимира Путина в КНР.

Мы внимательно отслеживаем ту информацию, которая поступает через СМИ. Ну а из первых рук, мы надеемся, получим эту информацию, когда будем в Китае, — сказал он.

По сообщению Белого дома в социальных сетях, на переговорах Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина было достигнуто согласие о необходимости сохранения открытости Ормузского пролива для транспортировки энергоносителей.

До этого в ходе переговоров Трамп выразил надежду, что двусторонние отношения между США и Китаем станут лучше, чем когда-либо. Он отметил, что обе стороны предпринимают усилия для укрепления связей.

Власть
Дмитрий Песков
Россия
США
Китай
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

