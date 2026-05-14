«Честь быть другом»: Трамп понадеялся на улучшение отношений КНР и США

Двусторонние отношения между США и Китаем станут лучше, чем когда-либо, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, обе стороны предпринимают попытки для укрепления связи, передает телеканал Reuters.

Для меня честь быть с вами. Для меня честь быть вашим другом. И отношения между КНР и США будут лучше, чем когда-либо прежде, — сказал Трамп.

Перед началом переговоров Си Цзиньпин провел для американского коллеги церемонию приветствия. Трамп прибыл в Пекин накануне с делегацией; его визит продлится с 13 по 15 мая. На 14 мая запланированы основные двусторонние переговоры, после которых президент США посетит Храм Неба — императорский храмовый комплекс XV века.

Эта поездка стала первой для американского лидера в Китай за девять лет: предыдущий раз Трамп был там в ноябре 2017 года. Ожидается, что по итогам визита лидеры выступят на пресс-конференции.

Ранее Си Цзиньпин указал, что конфронтация между Пекином и Вашингтоном нанесет ущерб обеим сторонам. По его словам, отношения должны строиться на партнерстве, а не на соперничестве. Политик также призвал Китай и США выстраивать стабильные двусторонние связи в интересах всего мира.