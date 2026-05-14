«Должны стать партнерами»: Китай определил вектор переговоров с США Си Цзиньпин: США и Китай должны стать партнерами, а не соперниками

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном нанесет ущерб обеим сторонам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, отношения должны строиться на партнерстве, передает телеканал Fox News.

Противостояние между нашими странами приведет к взаимному ущербу, поэтому мы должны быть партнерами, а не соперниками, — подчеркнул китайский лидер.

Он также призвал Китай и США выстраивать стабильные двусторонние связи в интересах всего мира. Си Цзиньпин выразил надежду на предметный разговор с Трампом по ключевым вопросам, затрагивающим интересы как их стран, так и глобального сообщества.

Китайский политик подчеркнул, что совместными усилиями они могли бы определить правильное направление и выступить в роли надежных капитанов для большого корабля китайско-американских отношений. Он также отметил, что 2026 год мог бы стать поворотным и войти в историю как период подлинного прогресса в связях между двумя державами. Лидеры продолжат обсуждение двусторонней и международной повестки.

Ранее сообщалось, что Трамп находится в КНР до 15 мая. Цель его визита — смягчение торгово-экономических разногласий, координация позиций по глобальным проблемам, включая конфликт США с Ираном, и обсуждение ситуации вокруг Тайваня.