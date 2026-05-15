15 мая 2026 в 13:01

«Зеленский слетел с катушек»: Шеремет высказался об атаках на ЗАЭС

Шеремет осудил атаки ВСУ на сотрудников ЗАЭС

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский «слетел с катушек», санкционировав атаки беспилотников на сотрудников Запорожской АЭС, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаил Шеремет. Сообщалось, что в четверг, 14 мая, два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки БПЛА ВСУ по территории, прилегающей к станции.

Террористическими атаками беспилотниками по сотрудникам Запорожской АЭС Зеленский окончательно слетел с катушек, — заявил Шеремет.

Депутат также заявил, что Западу следует осознать возможные последствия поддержки Киева и «исходить из соображений собственной безопасности», вместо того чтобы продолжать поставки вооружений.

Ранее директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина заявила, что украинские беспилотники намеренно блокировали проезд машины скорой помощи к пострадавшим работникам Запорожской атомной электростанции. Ранения получили два сотрудника, находившиеся во время атаки в 100 метрах от периметра объекта. Они выполняли служебные обязанности.

Регионы
Михаил Шеремет
ЗАЭС
БПЛА
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

