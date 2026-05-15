Президент Украины Владимир Зеленский «слетел с катушек», санкционировав атаки беспилотников на сотрудников Запорожской АЭС, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаил Шеремет. Сообщалось, что в четверг, 14 мая, два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения в результате атаки БПЛА ВСУ по территории, прилегающей к станции.

Депутат также заявил, что Западу следует осознать возможные последствия поддержки Киева и «исходить из соображений собственной безопасности», вместо того чтобы продолжать поставки вооружений.

Ранее директор по коммуникациям АЭС Евгения Яшина заявила, что украинские беспилотники намеренно блокировали проезд машины скорой помощи к пострадавшим работникам Запорожской атомной электростанции. Ранения получили два сотрудника, находившиеся во время атаки в 100 метрах от периметра объекта. Они выполняли служебные обязанности.