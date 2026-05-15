На ЗАЭС рассказали, как чувствуют себя пострадавшие от ВСУ сотрудники Директор ЗАЭС Черничук: раненный ВСУ сотрудник находится в тяжелом состоянии

Один из двух сотрудников, пострадавших при ударе украинских беспилотников по прилегающей к Запорожской атомной электростанции территории, находится в тяжелом состоянии, заявил ее директор Юрий Черничук в беседе с журналистами. По его словам, у раненого диагностированы повреждения брюшной полости и перелом ноги.

По той информации, которая у нас есть на данный момент, один из сотрудников получил ранения в область нижних конечностей, второй в более тяжелом состоянии <...>. Насколько я знаю, в тот момент, когда они покидали автомобиль, выпрыгивали из кабины, он также сломал одну из ног, — сказал Черничук.

Пострадавшие — водитель транспортного цеха и сотрудник административно-хозяйственного управления станции. Атака беспилотников, по данным пресс-службы ЗАЭС, носила множественный характер, что затруднило оперативную эвакуацию раненых.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники намеренно блокировали проезд машины скорой помощи к пострадавшим работникам Запорожской атомной электростанции. Ранения получили два сотрудника, находившиеся во время атаки в 100 метрах от периметра объекта. Они выполняли служебные обязанности.