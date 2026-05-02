02 мая 2026 в 12:35

В Госдуме одной фразой описали армейскую реформу Зеленского

Депутат Шеремет: военная реформа Зеленского является филькиной грамотой

Анонсированная президентом Украины Владимиром Зеленским военная реформа является филькиной грамотой и бессмысленна на данном этапе, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости. По словам парламентария, реформа потребует много времени, которого у украинского правительства нет, а главная задача сейчас — любой ценой заполнить бреши в армии.

Анонсированная Зеленским военная реформа является не чем иным как филькиной грамотой. Ведь на фоне отступления и больших потерь украинского воинства ему кровь из носу необходимо любым путем заполнить людьми прореженные как штакетник армейские бреши, — сказал он.

Как считает парламентарий, на деле реформа обернется лишь тем, что Зеленский многократно расширит штат территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Они по-прежнему будут заниматься облавами и отправкой на передовую граждан, не желающих умирать за власти Украины.

Ранее Зеленский заявил, что новая система мобилизации в ВСУ предусматривает частичное увольнение военных, несущих службу длительное время. Президент поставил задачу расширить контрактную базу в Силах обороны, чтобы на основе ясных сроков обеспечить поэтапный вывод из армии призванных граждан.

