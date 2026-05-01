Зеленский готовит демобилизацию

Разрабатываемая реформа мобилизационной системы в ВСУ включает частичную демобилизацию военнослужащих с длительным сроком службы, заявил глава Украины Владимир Зеленский. Президент поручил усилить контрактную составляющую в Силах обороны, чтобы обеспечить поэтапное увольнение ранее мобилизованных на основе четких временных критериев, передает «Страна.ua».

Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность начиная уже с этого года поэтапного увольнения со службы ранее мобилизованных на основе четких временных критериев, — отметил глава государства.

Ранее Зеленский 30 апреля подписал законы о пролонгации режима военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на три месяца. 28 апреля это решение одобрили народные депутаты Верховной рады.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что вероятное упразднение броней от призыва кардинально не увеличит численность ВСУ. По мнению аналитика, в скором времени в Киеве могут ввести обязательную мобилизацию для женщин.