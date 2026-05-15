«Я был счастливым человеком»: внук Молчанова о смерти деда Внук телеведущего Молчанова заявил, что у него была прекрасная семья

Внук телеведущего и создателя популярной телевизионной программы «До и после полуночи» Владимира Молчанова Дмитрий заявив, что он был счастливым человеком. На прощании с дедом он также добавил, что у него была прекрасная семья, передает корреспондент NEWS.ru.

Я был счастливым человеком. У меня была прекрасная семья, — сказал он.

Проститься с журналистом также пришли заслуженный артист России, актер МХТ имени Чехова Андрей Давыдов, режиссер Иван Цыбин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и множество других людей.

Ранее сообщалось, что Дмитрий пришел на похороны в Церкви Космы и Дамиана в Шубине одним из первых. Он едва держался на ногах и расплакался у гроба. Молодой человек незадолго до смерти дедушки похоронил мать Анну, тетю и бабушку, журналистку и режиссера Консуэло Сегуро.

До этого сообщалось, что погребение праха Молчанова состоится на Ваганьковском кладбище в Москве. Урну упокоят на территории одного из самых знаменитых столичных некрополей.