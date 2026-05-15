Стало известно, где захоронят прах Молчанова

Погребение праха телеведущего и создателя популярной телевизионной программы «До и после полуночи» Владимира Молчанова состоится на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил источник ТАСС. Урну упокоят на территории одного из самых знаменитых столичных некрополей.

Его кремируют, потом на Ваганьковское кладбище, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что телеведущий ушел из жизни в возрасте 75 лет. За последние 12 месяцев он неоднократно оказывался в клинике: в 2025-м его госпитализировали пять раз из-за острых приступов боли в брюшной полости, последний случай пришелся на зиму. Летом врачи предполагали у журналиста желудочно-кишечное кровотечение.

Кроме того, режиссер Иван Цыбин заявил, что Молчанов сыграл решающую роль в становлении российского телевидения в период с конца 1980-х по начало 1990-х годов. Кончина журналиста — тяжелый урон для коллег по цеху и аудитории, подчеркнул постановщик.

Также спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Молчанов стал символом интеллигентности на советском и российском телевидении. Кончину ведущего он назвал невосполнимой утратой.