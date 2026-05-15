15 мая 2026 в 12:59

Пашинян обиделся из-за грибов и подал иск к Карапетяну

Пашинян через суд потребовал от Карапетяна опровержение об употреблении грибов

Никол Пашинян Фото: primeminister.am
Суд в Ереване принял к рассмотрению гражданский иск премьер-министра Армении Никола Пашиняна к лидеру партии «Сильная Армения» и предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщает портал судебной информации datalex.am. Глава правительства требует опровергнуть слова о якобы употреблении им галлюциногенных грибов, а также выплатить компенсацию в размере $16 тыс. (более 1,1 млн рублей).

Согласно информации на портале, Пашинян требует от предпринимателя опровергнуть эти утверждения в прямом эфире на YouTube-канале не менее чем трех СМИ с аудиторией от 200 тыс. подписчиков — путем зачитывания текста, утвержденного решением суда. Исковое заявление было подано 11 мая и передано судье Ерему Есояну, который принял его к производству.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционный суд Армении продлил домашний арест Карапетяна. Ограничительная мера будет действовать еще три месяца. Бизнесмен и лидер блока «Сильная Армения» является фигурантом уголовных дел о финансовых махинациях и призывах к захвату власти в стране.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
