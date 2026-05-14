День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 18:04

Пашинян подал в суд на своего оппонента из-за слов о грибах

Пашинян решил засудить Карапетяна за слова об употреблении галлюциногенов

Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал судебный иск против лидера партии «Сильная Армения» и российского бизнесмена Самвела Карапетяна из-за заявлений о якобы употреблении галлюциногенных грибов. Как передает ТАСС, во время брифинга глава армянского правительства выразил недоумение по поводу подобных высказываний и заявил, что серьезный человек не должен делать такие заявления.

Да, подал заявление. Как можно делать такие заявления? Это разве заявления серьезного человека? <...> И он говорит, что он сильный? Полслова сказал о том, что в суд подам, и коленки начинают дрожать, руки поднимаются вверх, и говорит: «нет, я такого не говорил, говорил иначе, — заявил Пашинян.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционный суд Армении продлил домашний арест Карапетяна. Ограничительная мера будет действовать еще три месяца. Бизнесмен и лидер блока «Сильная Армения» является фигурантом уголовных дел о финансовых махинациях и призывах к захвату власти в стране.

До этого Карапетян объявил, что начал процесс отказа от гражданства России и Кипра. Он пояснил, что хочет оставить только армянское гражданство, чтобы участвовать в выборах премьер-министра страны от своей партии.

Страны СНГ
Армения
Никол Пашинян
Самвел Карапетян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Знает, что такое труба»: Богомаз оценил своего сменщика
Россиян предупредили о рисках употребления водопроводной воды
Энергетик оценил перспективы поставок российского газа в ЕС
В АКОРТ предупредили о рисках агрессивной скидочной политики маркетплейсов
Курение сигареты закончилось для подростка ожогами 75% тела
«Не пророк и не гадалка»: дочь Жириновского раскрыла секрет его прогнозов
Работала на ЦРУ и МОССАД: опубликованы жуткие тайны прошлого Пугачевой
В Финляндии раскрыли, что мешает Украине достичь мира с Россией
Экс-нардеп раскрыл хитрый план арестованного Ермака для выхода на свободу
«Неблагоприятный сценарий»: в МВФ оценили мировую экономику
В ОП ответили на вопрос о запрете мема «67» в российских школах
Назван переломный момент в борьбе с кибермошенниками в России
Пашинян подал в суд на своего оппонента из-за слов о грибах
«Готов к подчинению»: раскрыт тайный смысл рукопожатия Трампа и Си
«Фокус не пройдет»: экс-нардеп о проблеме при сборе денег на залог Ермаку
«Это выглядит вопиюще»: Нилов о смерти мальчика в клинике Новороссийска
Экс-замглавы Минприроды России обвинили в двух эпизодах мошенничества
«Коммуналка» вырастет на 36%: прогноз тарифов до 2029 года, как сэкономить
Нервный Гамлет, бананы: почему стоит увидеть спектакль с Юрой Борисовым
«Думал, что выздоровеет»: дочь Жириновского описала последние дни политика
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.