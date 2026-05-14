Пашинян подал в суд на своего оппонента из-за слов о грибах Пашинян решил засудить Карапетяна за слова об употреблении галлюциногенов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал судебный иск против лидера партии «Сильная Армения» и российского бизнесмена Самвела Карапетяна из-за заявлений о якобы употреблении галлюциногенных грибов. Как передает ТАСС, во время брифинга глава армянского правительства выразил недоумение по поводу подобных высказываний и заявил, что серьезный человек не должен делать такие заявления.

Да, подал заявление. Как можно делать такие заявления? Это разве заявления серьезного человека? <...> И он говорит, что он сильный? Полслова сказал о том, что в суд подам, и коленки начинают дрожать, руки поднимаются вверх, и говорит: «нет, я такого не говорил, говорил иначе, — заявил Пашинян.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционный суд Армении продлил домашний арест Карапетяна. Ограничительная мера будет действовать еще три месяца. Бизнесмен и лидер блока «Сильная Армения» является фигурантом уголовных дел о финансовых махинациях и призывах к захвату власти в стране.

До этого Карапетян объявил, что начал процесс отказа от гражданства России и Кипра. Он пояснил, что хочет оставить только армянское гражданство, чтобы участвовать в выборах премьер-министра страны от своей партии.