В России заблокировали ресурсы, маскировавшие телефонные номера

В России заблокировали два сайта, которые предоставляли услуги по маскировке телефонных номеров и искажению голоса во время звонков, сообщил Telegram-канал Baza. Веб-ресурсы международных брендов предлагали клиентам защищенную и приватную связь.

Как уточнил канал, сайты нарушали сразу несколько российских законов. Их услугами по подмене номеров и голосов могли воспользоваться спамеры и мошенники. Суд принял решение о блокировке конкретных страниц сайтов, на которых рекламировались эти услуги.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин заявил, что мошенники из Мьянмы начали вербовать россиян, которые находятся за пределами государства. До этого, по его словам, аферисты обманывали только тех иностранцев, кто уже пребывал в королевстве.

Вместе с этим в Росреестре предупредили о новой схеме мошенников, которые рассылают дачникам фальшивые уведомления о нарушениях. В письмах предлагают заплатить штраф со скидкой по подозрительной ссылке.