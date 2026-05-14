14 мая 2026 в 18:30

Песков назвал виновных в конфликте на Украине

Песков: трагедия на Украине является детищем рук правительства страны

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масштабная трагедия на территории Украины была спровоцирована непосредственными действиями правительства страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Украинское руководство изначально получило властные полномочия благодаря публичным обещаниям незамедлительно прекратить вооруженное противостояние, но в итоге сделало все наоборот, передает его слова Первый канал.

Они ввергли свою страну в катастрофу. Их руками была сотворена та трагедия, которая там происходит, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что остановка боевых действий в зоне проведения специальной военной операции окажется осуществимой в ту секунду, когда глава Украины Владимир Зеленский подпишет распоряжение об уходе формирований ВСУ за пределы российских территорий. Подобным образом пресс-секретарь главы государства отреагировал на обращение представителей журналистов касательно перечня обязательных условий для мирного разрешения противостояния.

Кроме того, он отметил, что дипломатические контакты по урегулированию украинского кризиса окажутся чрезвычайно тяжелыми и повлекут за собой увязывание колоссального объема принципиально значимых деталей. Стороны дискуссии получат возможность приступить к детальному рассмотрению сформировавшихся проблем при условии создания спокойной атмосферы.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
