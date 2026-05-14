Песков назвал виновных в конфликте на Украине Песков: трагедия на Украине является детищем рук правительства страны

Масштабная трагедия на территории Украины была спровоцирована непосредственными действиями правительства страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Украинское руководство изначально получило властные полномочия благодаря публичным обещаниям незамедлительно прекратить вооруженное противостояние, но в итоге сделало все наоборот, передает его слова Первый канал.

Они ввергли свою страну в катастрофу. Их руками была сотворена та трагедия, которая там происходит, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что остановка боевых действий в зоне проведения специальной военной операции окажется осуществимой в ту секунду, когда глава Украины Владимир Зеленский подпишет распоряжение об уходе формирований ВСУ за пределы российских территорий. Подобным образом пресс-секретарь главы государства отреагировал на обращение представителей журналистов касательно перечня обязательных условий для мирного разрешения противостояния.

Кроме того, он отметил, что дипломатические контакты по урегулированию украинского кризиса окажутся чрезвычайно тяжелыми и повлекут за собой увязывание колоссального объема принципиально значимых деталей. Стороны дискуссии получат возможность приступить к детальному рассмотрению сформировавшихся проблем при условии создания спокойной атмосферы.