Песков предрек тяжелейшие переговоры по Украине

Переговорный процесс по разрешению украинского кризиса будет носить исключительно сложный характер и потребует согласования огромного количества критически важных нюансов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что участники диалога могут переходить к непосредственному обсуждению накопившихся вопросов в спокойной обстановке, передает РИА Новости.

Стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей, — сказал он.

Песков сообщил, что Москва поддерживает систематический диалог с Вашингтоном по вопросам украинского урегулирования. По словам представителя Кремля, американская сторона выступает связующим звеном, через которое осуществляется обмен сведениями с Киевом.

Ранее западные аналитики заявили, что глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с инициативой о привлечении европейских государств к процессу потенциального перезапуска мирного диалога с Москвой. Согласно сведениям экспертов, данное предложение Киева предусматривает обоюдную приостановку боевых действий и введение режима прекращения огня.