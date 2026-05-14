День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 18:52

Диетолог объяснила, почему лишний вес опасен для здоровья

Диетолог Белоусова: лишний вес может мешать нормальной работе органов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лишний вес представляет опасность для здоровья, так как из-за него может накапливаться жир вокруг внутренних органов, предупредила диетолог-нутрициолог Анна Белоусова. В разговоре с НСН специалист подчеркнула, что это будет негативно влиять на работу внутренних органов.

Лишний вес для многих людей — психологически тяжелый фактор, который существенно снижает качество жизни. Чем выше масса тела, тем выше риск развития висцерального ожирения — накопления жира вокруг внутренних органов. Такое отложение жировой ткани мешает нормальной работе органов и повышает риск развития целого ряда заболеваний, — пояснила диетолог.

По словам специалиста, лишний вес грозит сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом. Кроме того, уточнила Белоусова, ожирение повышает риск развития онкологических заболеваний.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов заявил, что родителям не стоит давать детям больше 150 граммов клубники в день. Он отметил, что для взрослых этот показатель немного больше, но даже его не рекомендуется превышать.

Читайте также
Иммунолог объяснил, что на самом деле скрывается за «аллергией на воду»
Общество
Иммунолог объяснил, что на самом деле скрывается за «аллергией на воду»
Диетолог раскрыла, почему не стоит пить ледяную воду в жару
Здоровье/красота
Диетолог раскрыла, почему не стоит пить ледяную воду в жару
Диетолог назвала неочевидную пользу клубники для женского здоровья
Здоровье/красота
Диетолог назвала неочевидную пользу клубники для женского здоровья
Диетолог назвала лучшие блюда паназиатской кухни для поддержания здоровья
Здоровье/красота
Диетолог назвала лучшие блюда паназиатской кухни для поддержания здоровья
Психотерапевт рассказала, какие ментальные расстройства приводят к ожирению
Здоровье/красота
Психотерапевт рассказала, какие ментальные расстройства приводят к ожирению
Здоровье
диетологи
заболевания
похудение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кузичеву стало плохо на спектакле, Китай следит за «Сарматом»: что дальше
Трамп «целует туфли» Си: итоги переговоров лидеров Китая и США
Политолог объяснил, как изменится политика Латвии после отставки кабмина
Глава «АвтоВАЗа» пересел с Mercedes на Lada
Оппозиционного депутата Рады переводят в спецколонию
Захарова одной фразой поставила Японию на место после заявлений о России
Российские войска сжимают смертельные клещи вокруг ВСУ в Красном Лимане
Скончался победитель первого чемпионата мира по рукопашному бою
Украинский дрон рухнул на площадку с детьми в российском городе
«Никакого контекста»: Рубио опроверг связь своего наряда с костюмом Мадуро
Пассажирам лайнера Ambition на карантине сделали послабление
Российским туристам назвали новое препятствие на пути в Европу
Россиянам рассказали о святых благоверных князьях Борисе и Глебе
Раскрыто состояние раненных на ЗАЭС сотрудников
Копейкин, ревность мужа, отъезд из РФ: как живет актриса Ирина Медведева
Украинские БПЛА намеренно не пускали скорую к раненным на ЗАЭС
В посольстве раскрыли, есть ли пострадавшие россияне на корабле Ambition
МВФ назвал условия для получения Украиной кредитов
Пассажирки такси на ходу выпрыгнули из задымившейся машины
«Лежал на полу весь синий»: почему мальчик умер в клинике Новороссийска
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.