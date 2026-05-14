Диетолог объяснила, почему лишний вес опасен для здоровья Диетолог Белоусова: лишний вес может мешать нормальной работе органов

Лишний вес представляет опасность для здоровья, так как из-за него может накапливаться жир вокруг внутренних органов, предупредила диетолог-нутрициолог Анна Белоусова. В разговоре с НСН специалист подчеркнула, что это будет негативно влиять на работу внутренних органов.

Лишний вес для многих людей — психологически тяжелый фактор, который существенно снижает качество жизни. Чем выше масса тела, тем выше риск развития висцерального ожирения — накопления жира вокруг внутренних органов. Такое отложение жировой ткани мешает нормальной работе органов и повышает риск развития целого ряда заболеваний, — пояснила диетолог.

По словам специалиста, лишний вес грозит сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом. Кроме того, уточнила Белоусова, ожирение повышает риск развития онкологических заболеваний.

