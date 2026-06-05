Диетолог объяснила, чем вреден квас Диетолог Филатова: в квасе содержится много сахара

В квасе содержится большое количество сахара, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог и диетолог клиники мужского и женского здоровья Светлана Филатова. Она отметила, что покупной напиток лучше заменить на домашнюю альтернативу.

Натуральный квас в умеренных количествах (один стакан в день) может улучшить микрофлору кишечника благодаря живым культурам брожения, а также укрепить нервную систему из-за высокой концентрации витаминов группы B, — рассказала Филатова.

Диетолог подчеркнула, что квас противопоказан при подагре из-за содержания пуринов и опасен для аллергиков из-за злаков, дрожжей и продуктов брожения. По ее словам, регулярное употребление кваса может привести к отрицательным метаболическим изменениям.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что при выборе сладких лимонадов рекомендуется отдавать предпочтение тем, в составе которых есть стевия или стевиозиды. Она отметила, что это растительные подсластители, которые не влияют на инсулин и не способствуют набору лишнего веса при умеренном употреблении.